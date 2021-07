DJ Hellofresh expandiert nach Norwegen - Produktionsstätte eröffnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kochboxenanbieter Hellofresh expandiert nach Norwegen. Eine Produktionsstätte in Moss im Großraum Oslo sei eröffnet worden, teilte der Berliner Konzern mit. In Skandinavien ist Hellofresh bereits in Schweden und Dänemark präsent. Norwegen sei ein etablierter Markt für Kochboxen, und mit rund 2,5 Millionen Haushalten biete der Markt großes Potenzial für die Ausweitung des Geschäfts. Hellofresh hatte im Mai den Aktionären auf der Hauptversammlung mitgeteilt, dass im laufenden Jahr die Produktionskapazität verdoppelt und weltweit bis zu 9 neue Produktionsstätten errichtet werden sollen, unter anderem in Melbourne, Oslo sowie eventuell in Mailand und Tokio.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 04:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.