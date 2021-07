Aktien von HeidelbergCement legen am Mittwoch erneut deutlich zu.Zeitweise gewinnen die HeidelbergCement-Anteilsscheine nach einer bekräftigten Kaufempfehlung durch die UBS auf XETRA 4,51 Prozent auf 75,48 Euro hinzu und setzen sich damit an die DAX-Spitze.Analyst Gregor Kuglitsch hob das Kursziel auf 90 Euro an und rechnet mit einer anhaltend hohen Geschäftsdynamik des Baustoffe-Herstellers ...

