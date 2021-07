DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Finanzierung

artec technologies AG prüft Emission eines elektronischen Wertpapiers



07.07.2021 / 10:45

Diepholz, 07. Juli 2021: artec technologies AG (ISIN DE0005209589) prüft die mögliche Emission eines elektronischen Wertpapiers, beispielsweise in Form einer Schuldverschreibung. Mit einem blockchain-basierten Security-Token (STO) würde artec die Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und bestehende sowie neue Anlegergruppen ansprechen. Zudem würde ein solcher Security-Token zur technologischen Weiterentwicklung von artec passen. So beschäftigt sich artec im Rahmen der Forschung und Entwicklung derzeit unter anderem damit, wie die Verschlüsselung von Videoaufnahmen in Blockchains dazu beitragen kann, die Echtheit von Videoclips und Snapshots im Rahmen der Videoobservierung zu garantieren. Dies ist insbesondere für Sicherheitsbehörden interessant. Die Emission eines artec-Tokens könnte auf Basis des am 3. Juni 2021 vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes zur Einführung von elektronischen Wertpapieren erfolgen. Mit dem Gesetz soll die Digitalisierung des Finanzplatzes Deutschland vorangetrieben werden, was zu mehr Transparenz, Marktintegrität und Anlegerschutz beitragen wird. Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen.

>> www.artec.de

>>www.xentaurix.com

>>www.multieye.de



Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

