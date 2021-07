Die Aktien der Lufthansa konnten am Vortag weiter ansteigen und im Tageshoch 10,32 Euro erreichen. Damit wurde der Stopp bei 10,30 Euro erreicht. Am heutigen Mittwoch bildet sich bisher aber eine bearishe Tageskerze im Bereich des 10er-EMA. Es könnte sich eine neue Short-Position anbieten. Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend laufen in der Regel etwas über dem 10er-EMA aus. Da ein weiterer Kursanstieg am Vortag über den ...

