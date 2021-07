Hamburg (ots) - American Express startet das neue Digitalmagazin AMEXcited. Die Hamburger Agenturen Content Fleet und Odaline sind für Strategie, Konzept und den Betrieb verantwortlich.AMEXcited ist das innovative Lifestyle-Magazin für anspruchsvolle User, die Wert auf zeitgemäßen Konsum legen und sich als selbstbewusste Vorreiter in Sachen Trends verstehen. Dabei steht AMEXcited für genau das Lebensgefühl, das American Express seinen Kunden vermitteln möchte: Bereit für Besonderes. Bereit für Inspiration. Bereit für Vielfalt. Bereit für mehr.Fabiana Mingrone, Country Managerin bei American Express Deutschland: "Unsere Services sind ein Enabler für verschiedenste Lebensstile. Mit AMEXcited geben wir unseren Leser:innen weitere Impulse für ihren eigenen, ganz individuellen Lifestyle."Das digitale Magazin ist stylisch, modern, innovativ und in seiner UX einzigartig überraschend: Dynamische Features und eine besondere Haptik machen den Content mit allen Sinnen erlebbar. Der Einstieg in die AMEXcited-Welt erfolgt über die drei großen Themenhubs Discovery, Trends und Lifestyle. Kirsten Kurze, Etat-Direktorin Content Fleet: "Durch ungewöhnliche Perspektiven auf Themen aus den Bereichen Lifestyle, Trends, Travel, Mobility, Style, Design und Food wird der AMEXcited-Leser angeregt, von Erlebnissen zu träumen und Neues auszuprobieren." Selbstbewusst werden vermeintliche Gegensätze rund um Konsum zusammengebracht und zeitgemäßer Verbrauch neu definiert. Eine hochwertige Bildsprache sowie interaktive Formate wie AMP-Stories machen den Besuch auf AMEXcited zum kurzweiligen Erlebnis.Jan König, Co-Founder ODALINE: "Neben den Performance-Zielen, auf die AMEXcited einzahlt, helfen redaktionelle Inhalte auch im Upper Funnel. Jede Sekunde, die ich mich mit American Express auseinandersetze, stärkt die Marke und damit auch die langfristigen Unternehmensziele. AMEXcited deckt dabei den ganzen Funnel ab und baut eine Brücke von relevanten Inhalten bis hin zum Sale."Philip Dipner, Geschäftsführer Content Fleet: "AMEXcited ist die perfekte Herausforderung für uns: Hier zeigen wir, wie Content Marketing einen positiven ROI erzielen kann. Die Themen für das Magazin erstellen wir datengestützt, alle Artikel werden mit KPI und Zielvorgaben hinterlegt. So gewährleisten wir, dass unsere Inhalte immer messbar auf die Projektperformance einzahlen."Die Botschaft von AMEXcited: Nicht nur auf Reisen und bei Veranstaltungen ist die American Express der beste Begleiter, den man sich wünschen kann. Auch in den vielen kleinen Momenten kann jeder Inspiration für große Ideen finden und den Mut haben, Neues zu entdecken.Hier geht es zum Magazin: https://www.americanexpress.com/de-de/amexcited/Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 80 Content-Experten, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, wie Novartis, Henkel, Saturn, BMW M, Media Markt, KIND, Deutsche Post, außerdem Agenturen und Publisher.Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer-Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de.Über Odaline:ODALINE ist eine digitale Strategieberatung, die 2020 von Jan König, Marin Curkovic und Nico Combes gegründet wurde. Die früheren Mediaagentur-Manager haben sich zur Aufgabe gemacht, die viel zu große Kluft zwischen Kreation und Media zu schließen und über Beratung Silos aufzubrechen und die Kommunikation von produktzentrischer Werbung zu Content, der sich am Konsumenten orientiert, zu transformieren. Das zehnköpfige, dezentrale Team, das quer durch Deutschland verteilt ist, berät Kunden wie Vodafone, Jack Wolfskin, tonies, GoDaddy und Michelin. Mehr Infos und Cases gibt es auf www.odaline.de.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgE-Mail: troehricht@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112734/4961987