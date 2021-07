Die Ölpreise haben den Dienstag mit einem Kursrutsch beendet, der Heizölkunden am Mittwoch zugutekommt. Rohöl (Brent) rutschte von zeitweise 78 Dollar je Barrel auf unter 75 Dollar und kann sich am Mittwoch trotz leichter Zugewinne auf dem ermäßigten Niveau halten. Die Inlandpreise für Heizöl fallen deutlich, um gut einen Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage zieht postwendend an. Die Uneinigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...