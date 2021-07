ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AB Inbev in einem Quartalsausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet für das zweite Quartal mit einem über den Markterwartungen liegenden Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 30 Prozent. Die Profitabilität schätzt Aujla in dem am Mittwoch vorliegenden Ausblick aber vorsichtiger ein./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 04:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

AB INBEV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de