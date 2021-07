Microsoft verliert Cloud-Auftrag des Pentagons - Kostenloses Webinar: Ein Blick hinter die Kulissen der HSBC Zertifikate-Manufaktur

Werbung



Das Pentagon hat einen zuvor an Microsoft vergebenen Auftrag zur Modernisierung der IT-Systeme des US-Verteidigungsministeriums wieder storniert und möchte nun neue Angebote einholen, wie es gestern mitteilte. Unter anderem soll nun auch erneut bei Amazon ein Angebot erfragt werden. Außerdem: Im morgigen kostenlosen Webinar gewähren wir Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der HSBC Zertifikate-Manufaktur!



Nachdem das US-Pentagon bereits im Mai dieses Jahres andeutete, die Vergabe eines Cloud-Auftrags an Microsoft aus dem Jahr 2019 noch einmal überdenken zu wollen, verkündete das Verteidigungsministerium gestern, den Vertrag nun endgültig mit dem US-Konzern aufzulösen.

Unter dem Namen Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, kurz "Jedi", vergab das Pentagon den Cloud-Auftrag 2019 an Microsoft. Der abgeschlossene Vertrag umfasste eine Summe von rund zehn Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren und sollte der Modernisierung der IT-Systeme des Verteidigungsministeriums dienen. In einem Vergabefahren ging der Zuschlag damals an den Konzern des Gründers Bill Gates, nachdem Amazon Web Services (AWS) lange als Favorit galt. Nach der Vergabe klagte der Online-Händler, da nach der Meinung Amazons, die feindliche Einstellung des damaligen US-Präsidenten Donald Trumps gegenüber der Zeitung "The Washington Post", Grund für die Nicht-Vergabe an Amazon gewesen sei. Die renommierte US-Zeitung ist seit 2013 im Besitz des Amazon-Gründers Jeff Bezos, die Trump während seiner Amtszeit oftmals kritisierte.

Gestern kündigte das US-Verteidigungsministerium nun an, erneut Angebote für das Cloud-Projekt einholen zu wollen. Neben Microsoft, soll auch wieder Amazon Web Services ins Spiel kommen. Die Aktie des Online-Versandhändlers reagierte am gestrigen Dienstag entsprechend mit einem Aufschlag von rund 4,7 Prozent. Eine endgültige Entscheidung kündigte das Pentagon für April 2022 an.





