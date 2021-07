WIESBADEN (ots) - "Lage der deutschen Wirtschaft im 2. Quartal 2021 - Wo befinden sich Branchen und Unternehmen auf dem Weg aus der Krise?"am Dienstag, 13. Juli 2021,Beginn: 10:00 UhrVoraussichtliches Ende: 11:00 UhrMitwirkende:- Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise"- Peter Schmidt, Leiter der Abteilung "Unternehmen, Verdienste, Verkehr"- Walter Engel, Referatsleiter "Handwerk, Gewerbeanzeigen, Insolvenzen"Im Online-Pressegespräch analysieren Albert Braakmann, Peter Schmidt und Walter Engel die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage in der Corona-Krise. Sie präsentieren die wichtigsten Indikatoren für den Monat Mai 2021 und blicken anhand von Frühindikatoren auf erste Daten für den Juni 2021. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Insolvenzzahlen. Mit dem Trendindikator der angemeldeten Regelinsolvenzverfahren werfen wir einen Blick auf die Zahlen für Juni 2021. Das Statistische Bundesamt freut sich über Ihr Interesse!*** Wichtige organisatorische Hinweise ***Das Pressegespräch wird als Videokonferenz via Cisco WebEx durchgeführt. Bitte melden Sie sich bis zum 9. Juli 2021 per E-Mail an presse@destatis.de an. Am Tag vor dem Pressegespräch erhalten Sie per E-Mail eine Anmeldungsbestätigung einschließlich Ihrer Zugangsdaten zum WebEx-Meeting. Wir können keine Video- und Tonmitschnitte in sendefähiger Qualität garantieren. Bitte beachten Sieweiter: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Teilnahme ist vorrangig für Medienvertreterinnen und Medienvertreter vorgesehen.Marion ReithStatistisches Bundesamt (Destatis), PressestelleTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44+++Die Pressekonferenz-Einladung sowie weitere Informationen dazu, sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unterwww.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/pressekonferenzen-uebersicht.htmlzu finden.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4962105