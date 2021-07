Das Weiße Haus bereitet eine erste Verordnung vor, um ein Recht auf Reparatur festzuschreiben. Damit will es Reparaturmonopole sprengen. Im Fokus stehen Traktor- und Smartphone-Hersteller wie Apple. Es wäre das erste Mal, dass sich ein US-Präsident mit dem Recht auf Reparatur beschäftigt. Joe Bidens Sprecherin Jen Psaki kündigte für die nächsten Tage eine Durchführungsverordnung (Executive Order) an, die erste Rechtsgrundlagen schafft. Bei der Pressekonferenz verriet sie, dass die Federal Trade Kommission (FTC) und das Landwirtschaftsministerium zusätzlich an neuen Regeln arbeiten, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...