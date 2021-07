++ Aktien in Europa handeln höher ++ DE30 testet obere Grenze der Handelsspanne ++ Volkswagen prüft Verkauf von Electrify America ++ Die Aktien in Europa handeln am Mittwoch höher, da die Indizes versuchen, sich von dem gestrigen Ausverkauf zu erholen. In ganz Europa sind Kursgewinne zu beobachten, wobei der polnische WIG20 (W20) um 2% zulegt und damit der Outperformer ist. Der spanische IBEX (SPA35) kann als Nachzügler gesehen werden, da er nur um 0,1% zulegt. Die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr ist das Schlüsselereignis des Tages. Die Europäische Kommission veröffentlicht heute um 11:00 Uhr eine neue Reihe von Wirtschaftsprognosen. ...

