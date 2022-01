PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Ernüchterung an den US-Börsen nach Details aus dem Protokoll der US-Notenbank hat am Donnerstag auch Europas Aktienmärkte belastet. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , verlor 1,53 Prozent auf 4324,81 Punkte.

In Paris drehte der rekordhohe Cac 40 in die Verlustzone und gab um 1,72 Prozent auf 7249,66 Punkte nach. In London büßte der FTSE 100 0,88 Prozent auf 7450,37 Punkte ein.

Das Sitzungsprotokoll der Federal Reserve (Fed) wurde von den Anlegern dies- und jenseits des Atlantiks nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen. Wie aus den Minutes überraschend hervorging, sprachen sich einige Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Fed dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Dies offenbare eine recht aggressive geldpolitische Sicht der Notenbanker, schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank./ck/he

EU0009658145, EU0009658202, FR0003500008, GB0001383545