ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Die Ankündigung höherer Ausschüttungen wertete Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als gute Nachricht des Ölkonzerns. Shells Prognosen seien unterdessen weitestgehend im Rahmen seiner eigenen Erwartungen ausgefallen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MLX29

