Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen Auftragseingang von 197,2 Mio. Euro erreicht und damit den Vorjahreswert von 115,5 Mio. Euro deutlich übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten leicht ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen seit Mitte des vergangenen Geschäftsjahres von einer gestiegenen Nachfrage nach Wohnimmobilien profitiert. Besonders im Fokus stehe hier die günstige Finanzierung. Auch das Fehlen von Anlagealternativen, wodurch insbesondere im Wohnimmobilienbereich eine sehr hohe Nachfrage vorherrsche, spiele eine Rolle. Per 31.12.2020 habe sich die Gesellschaft laut GBC einen Grundstücksbestand im Wohnimmobilienbereich gesichert, auf dem insgesamt 2.500 Einheiten mit einem Umsatzpotenzial von 1,24 Mrd. Euro gebaut werden können.

Gemäß Unternehmensangaben habe zum vertriebsstärksten ersten Halbjahr der Unternehmenshistorie jeder Geschäftsbereich des HELMA-Konzerns beigetragen. Dies bedeute, dass erwartungsgemäß auch die Nachfrage bei Ferienimmobilien, dem zweiten wichtigen Baudienstleistungssegment der Gesellschaft, hoch sei. Auf Gesamtjahresbasis 2021 erwarte das HELMA-Management einen neuen Auftragsrekord, der etwa 20 bis 25 Prozent über dem Rekordwert des vergangenen Geschäftsjahres liegen solle. Der erwartete Auftragseingang von rund 375 bis 390 Mio. Euro stelle für das Analystenteam eine aussagekräftige und umfangreiche Grundlage für das Erreichen der Prognose dar. Nach wie vor liege die Prognosebandbreite beim Umsatz für 2021 zwischen 300 und 310 Mio. Euro und beim EBT zwischen 25 und 26 Mio. Euro. Angesichts der bestätigten Prognosen nennen die Analysten ein Kursziel von 77,75 Euro (zuvor: 77,25 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.07.2021, 12:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.07.2021 um 08:30 Uhr fertiggestellt und am 07.07.2021 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22653.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.