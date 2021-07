Am Wiener Büromarkt lautet die Devise weiterhin "Abwarten". Im ersten Halbjahr 2021 wurden rund 66.000 Quadratmeter Bürofläche vermietet. Die Vermietungsleistung am Wiener Büromarkt ist damit um rund 8.000 Quadratmeter über dem Niveau des ersten Halbjahres 2020, in dem rund 58.000 Quadratmeter vermietet wurden, wie aus Analysen des Immobilien-Beraters EHL am Mittwoch hervorgeht. Corona habe die Vermietungsleistung ...

