Das gab es lange nicht mehr: Nachhaltig steigende Preise für Solarmodule. Solarserver berichtete jüngst: Seit dem Tief im vierten Quartal 2020 müssen Kunden rund 20 Prozent mehr für Module bezahlen. "Die Preise für Solarmodule explodieren förmlich", so Martin Schachinger, Geschäftsführer von pvXchange zur Entwicklung der Preise für Photovoltaik-Module im Juni 2021.Der Preisanstieg liegt an Lieferverzögerungen und hohen Containerkosten aber auch an einer hohen Nachfrage. Insbesondere die Hot-Stocks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...