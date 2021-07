Mobilfunk-Patente werden in der Ära des autonomen Fahrens wertvoller sein als heute. Chinas Telekommunikations-Gigant Huawei meldet jetzt einen großen Abschluss mit einem Lieferanten von VW. Zu Details über den Deal geben sich beide Seiten wortkarg. Der chinesische Telekommunikations-Riese Huawei verdient künftig an der Vernetzung von Volkswagen-Autos mit. In den Fahrzeugen steckt teilweise Technik, deren Grundlagen von dem Konzern aus Shenzhen stammen. Huawei - bekannt vor allem für seine Smartphones und Mobilfunk-Infrastruktur - gab am Mittwoch den Abschluss eines Lizenzvertrags mit einem Lieferanten der Wolfsburger bekannt. Um welches ...

