DJ Boeing und MT Aerospace bauen transatlantische Partnerschaft im Zukunftsfeld Raumfahrt weiter aus - Zusammenarbeit bei kommerziellen Satelliten und Space Launch System der NASA

Augsburg (pts032/07.07.2021/14:35) - Boeing [ NYSE: BA ] und die zur OHB SE gehörende MT Aerospace AG haben heute im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder ein neues Partnerschaftsabkommen in Form einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding - MOU) in Augsburg unterzeichnet. Die Zulieferertätigkeiten der MT Aerospace für Boeings Geschäftsbereiche Commercial, Defense und Space sollen über die nächsten Jahre hinweg noch einmal deutlich diversifiziert und erweitert werden.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen, zu denen unter anderem das Design und die Herstellung von Teilen für kommerzielle Satelliten sowie Boeings Arbeitsanteile an der SLS-Trägerrakete der NASA zählen. Die Unterzeichnungszeremonie fand im Rahmen des Besuchs des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder bei der MT Aerospace AG in Augsburg statt.

"Die Unterzeichnung des MoU zwischen MT Aerospace und Boeing ist ein ermutigendes Signal der Partnerschaft zwischen den USA und Bayern", sagte Söder bei seinem Besuch in Augsburg. "Bayern ist innerhalb Europas einer der Top-Standorte der Luft- und Raumfahrtindustrie. Wir bauen an der neuen Superrakete der NASA mit - die Teile, die in Augsburg gefertigt werden, fliegen zu Mond und Mars. Zusätzlichen investieren wir auch in die Expertinnen und Experten von morgen. Ich bin ein Unterstützer der Luft- und Raumfahrt, weil ich ein Fan von Zukunft bin."

Erstklassige Ingenieursleistungen

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit der MT Aerospace AG bestärkt uns in unserem Plan, die Zusammenarbeit mit deutscher Industrie langfristig weiter auszubauen und im Rahmen von Kooperationen gleichzeitig das deutsche Wirtschaftswachstum zu unterstützen", sagte Dr. Michael Haidinger, Präsident von Boeing Deutschland, Zentral- und Osteuropa, Benelux und Nordeuropa. "Als führender europäischer Standort für Luft- und Raumfahrt ist Bayern die Heimat weltweit erstklassiger Ingenieursleistungen. Die Partnerschaft mit bayerischen Industrie-Champions verschafft uns Zugang zu Talenten, Technologien und Spitzenforschung für unsere gesamten globalen Aktivitäten."

Bewährter Partner

Die MT Aerospace AG ist seit 2013 qualifizierter Lieferant und Partner von Boeing für das Space Launch System der US-Raumfahrtbehörde NASA und wurde 2018 für herausragende Arbeiten am SLS mit dem "Space Flight Awareness Award" ausgezeichnet.

"Die Erweiterung unserer guten und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Boeing setzt einen wichtigen Meilenstein. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden, die durch ihre hervorragende Arbeit die MT Aerospace zu einem der bevorzugten Lieferanten von Boeing gemacht haben", so Hans Steininger, Vorstandsvorsitzender der MT Aerospace AG. "Mit unserer in mehr als fünf Jahrzehnten aufgebauten Expertise haben wir Fertigungstechnologien entwickelt, die weltweit einzigartig sind. Wir sind führend im Leichtbau aus Metall und Verbundwerkstoffen und freuen uns, dass unsere Produkte auch in Amerika erste Wahl sind. Wenn NASA das Space Launch System SLS bei der Mondmission Artemis I mit Tankstrukturen aus Augsburg startet, wird das für uns ein ganz besonderer Moment sein."

Höchste Qualitätsstandards für Transport von Fracht und Menschen

Das Unternehmen produziert derzeit "Dome Gore Panels" für die kryogene Hauptstufe der Schwerlast-Trägerrakete. Da SLS konzipiert und gebaut wurde, um neben Fracht auch Menschen zum Mond zu bringen, gelten höchste Qualitätsstandards bei Material und Verarbeitungsprozessen. Die "Gore Panels" sind spezielle Bauteile aus einer Aluminium-Legierung für kryogene Raumfahrtanwendungen. Es handelt sich um jeweils zwei unterschiedliche Domkappen für die beiden Treibstofftanks: den 742.000 Liter fassenden Tank für Flüssigsauerstoff und den 2 Millionen Liter fassenden Tank für Flüssigwasserstoff. Die MT Aerospace AG trägt Verantwortung für den vollständigen hochpräzisen additiven Fertigungsprozess, inklusive Wärmebehandlung, Qualitätssicherung und Auslieferung an den Kunden. In den USA werden die Gore Panels anschließend zu den riesigen Tankdomen (Durchmesser 8,40 m) gefügt und in die Raketen-Tanks integriert.

Über das SLS

Das NASA Space Launch System ist die leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Sie ermöglicht den Transport von Astronauten und Fracht auf den Artemis-Missionen der NASA zum Mond - und sogar bis zum Mars. Rund 3.800 Zulieferer in allen 50 US-Bundesstaaten und in ganz Europa sind an der der Rakete, dem Raumfahrzeug Orionund dem Programm Exploration Ground Systems, mit dem das Kennedy Space Center vor dem Erstflug modernisiert wird, beteiligt. Boeing ist dabei für die kryogene Hauptstufe der Trägerrakete, die Oberstufe im Weltraum und die Avionik-Suite verantwortlich.

Über Boeing

Boeing ist das weltweit größte Luft- und Raumfahrtunternehmen und führender Anbieter von Verkehrsflugzeugen, Verteidigungs-, Raumfahrt- und Sicherheitssystemen sowie globalen Dienstleistungen. Als einer der führenden US-Exporteure unterstützt das Unternehmen kommerzielle und staatliche Kunden in mehr als 150 Ländern. Dank langjähriger Erfahrung als führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt, wird Boeing auch künftig im Bereich Technologie und Innovation wegweisend sein, die Anforderungen seiner Kunden erfüllen und in seine Mitarbeiter und zukünftiges Wachstum investieren.

Über MT Aerospace

MT Aerospace AG ist führend im Leichtbau aus Metall- und Verbundwerkstoffen und genau dort zu Hause, wo jedes Gramm zählt: in der Luft- und Raumfahrt. Die international führende Unternehmensgruppe im Bereich Raumtransport, Satelliten und Flugzeugausrüstung hat Fertigungstechnologien entwickelt, die weltweit einzigartig sind. MT Aerospace ist spezialisiert auf Systeme und Baugruppen für Trägerraketen, Raumfahrzeuge und Satelliten und entwickelt und fertigt bahnbrechende Produkte, darunter große tragende Strukturen sowie Kryo-, Satelliten- und Luftfahrttanks.

