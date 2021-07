Xpeng Motors hat im Juni einen Absatz von 6.565 Elektroautos registriert, was einem Plus von 617 Prozent gegenüber Juni 2020 entspricht. Und: Nach seinem Börsendebüt in den USA im vergangenen Jahr ist der chinesische Elektro-Autobauer jetzt auch offiziell an der Hongkonger Börse notiert. Schauen wir zuerst auf die Lieferzahlen: Mit besagten 6.565 verkauften BEV avancierte der Juni laut Xpeng zum neuen ...

