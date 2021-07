Das Technologieunternehmen The Mobility House hat in Frankreichs Strommarkt zum ersten Mal einen Speicher Elektroauto-Batterien kommerzialisiert. Der Speicher setzt sich aus aus First- und Second-Life-Batterien zusammen, wie sie im Renault Zoe eingesetzt werden. Der Speicher ist Teil des übergreifenden Renault-Projekts "Advanced Battery Storage". Die neue Anlage am nordfranzösischen Renault-Werk Douai ...

