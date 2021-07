Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rekordserie des S&P 500 ist gebrochen. Acht Handelstage in Folge markierte dieser neue Allzeithochs. Gestern ging es für den Index nun aber um 0,4 Prozent abwärts. Dafür stieg der Nasdaq auf ein neues Rekordhoch. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Amazon, Alibaba, JP Morgan, Goldman Sachs, Shopify und Coupang. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.