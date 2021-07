Siemens hat einen Großauftrag über 3,4 Milliarden Dollar vom US-Bahnbetreiber Amtrak an Land gezogen. Der Auftrag über 73 Züge und deren Wartung sei der größte, den die Siemens-Bahntechnik-Sparte Mobility jemals in Nordamerika bekommen habe, teilte der Münchner Technologiekonzern am Mittwoch mit. Die Züge werden zwischen 2024 und 2030 ausgeliefert.

Den vollständigen Artikel lesen ...