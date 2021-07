Der Energiekonzern Vattenfall und der schwedische E-Motorrad-Hersteller Cake wollen das nach eigenen Angaben "erste fossilfreie Motorrad der Welt" entwickeln. Das Fahrzeug soll bis 2025 serienreif sein. In welchem Segment das Motorrad angesiedelt sein soll, geht aus der Mitteilung von Vattenfall nicht hervor. Cake bietet bisher das Offroad-orientierte Modell Kalk in mehreren Versionen an (teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...