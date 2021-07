Die Berliner Bio-Supermarktkette Bio Company bereitet die Aufstellung von zehn Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten an ausgewählten Filialen vor. Die Aufstellung der Ladegeräte soll noch vor Jahresende erfolgen. Kunden sollen den Ökostrom an den Säulen zunächst gratis beziehen können. Wie aus einem Bericht der Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis" hervorgeht, will die Bio Company die Anzahl von Ladesäulen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...