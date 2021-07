Tesla Model 3 Fahrer am zufriedensten mit ihrem Elektroauto Genanntes Tesla Model bei den weltweit verkauften Premium-Limousinen an erster Stelle, gefolgt von BMW Trotz steigender Verkaufszahlen: deutlich weniger Suchanfragen auf Google für "Tesla" und "Tesla Aktien" Lediglich 35 % der Bundesbürger können sich vorstellen, künftig ein vollelektrisches Auto zu fahren - in China sind es 86 % Fahrer des Tesla Model 3 sind im Durchschnitt am zufriedensten mit ihrem Elektroauto. Doch auch jenseits der ...

