In gut zwei Monaten ist es soweit. Dann wird der DAX30 zum DAX40 - also von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt. Welche Aktien aber werden die 10 neuen sein - und damit stärker im Blickpunkt der Anleger stehen? Die Erweiterung des deutschen Leitindex ist nach dem Wirecard-Skandal beschlossen worden. Zusammen mit anderen Maßnahmen sollen sie den Leitindex transparenter und stabiler machen. Dazu gehört auch, dass für die Indexaufnahme nur noch der Börsenwert (Marktkapitalisierung) des nicht von Großaktionären gehaltenen Kapitals (des Free Floats) zählt. Bisher waren neben dem Börsenwert auch noch die Handelsumsätze an der Börse ausschlaggebend. Der DAX wird damit ab September nach den gleichen Regeln besetzt werden wie die meisten anderen internationalen Indizes. Das erleichtert es, schon vorab mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die Neuaufnahmen zu bestimmen. Die Deutsche Börse AG veröffentlicht dazu jeweils Anfang eines Monats die entscheidenden Daten auf ihrer Index-Website qontigo.com. Ausschlaggebend für die Neubesetzung des DAX ab Mitte September werden die Daten per 31. August 2021 sein. Das könnten die 10 Neulinge im DAX40 sein Nach dem Stand von Anfang ...

