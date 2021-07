DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

07.07.2021 / 16:39 CET/CEST

Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Dermapharm Holding SE beteiligt sich an CORAT Therapeutics GmbH Grünwald, 7. Juli 2021 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat heute über die Dermapharm AG einen Vertrag zur Beteiligung und Übernahme neuer Geschäftsanteile an der CORAT Therapeutics GmbH, mit Sitz in Braunschweig, abgeschlossen. Mit Vollzug der Kapitalerhöhung erlangt die Dermapharm AG 24,9 % der Anteile an dem Unternehmen, das ein Antikörper-Präparat zur Behandlung von COVID-19 entwickelt. Eine aktuelle Produktentwicklung des Unternehmens zur Behandlung von hospitalisierten COVID-19 Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen befindet sich bereits in der Phase Ib/II der klinischen Studie. Sie hat in Versuchen die Anzahl an SARS-CoV-2 Viren in der Lunge um 99,4 % reduziert. Über den Übernahmepreis für die Geschäftsanteile wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. >Ende der Ad-hoc-Mitteilung< Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

