DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Dermapharm Holding SE beteiligt sich an CORAT Therapeutics GmbH



07.07.2021 / 16:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dermapharm Holding SE beteiligt sich an CORAT Therapeutics GmbH Grünwald, 7. Juli 2021 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, erweitert über die Dermapharm AG die Unternehmensgruppe um eine Beteiligung im Bereich der Immuntherapie gegen COVID-19. Dazu hat Dermapharm heute einen Vertrag zur Beteiligung und Übernahme neuer Geschäftsanteile an der CORAT Therapeutics GmbH, mit Sitz in Braunschweig, abgeschlossen. Mit Vollzug der Kapitalerhöhung erlangt die Dermapharm AG zunächst 24,9 % der Anteile an dem Unternehmen, das ein Antikörper-Präparat zur Behandlung von COVID-19 entwickelt. Die CORAT Therapeutics GmbH wurde im Mai 2020 gegründet und verfügt über Patente von Antikörpern zur Behandlung von humanen Infektionserkrankungen. Eine aktuelle Entwicklung zur Behandlung von hospitalisierten COVID-19 Patienten mit moderaten bis schweren Symptomen befindet sich bereits in der Phase Ib/II der klinischen Studie und reduziert in Versuchen die Anzahl an SARS-CoV-2 Viren in der Lunge um 99,4 %. Der Weltmarkt für diese Therapien wird gemäß internen Modellrechnungen von CORAT auf mindestens 5 Mrd. USD geschätzt. Der Markteintritt für die CORAT-Entwicklung wird für 2022 in der EU mit jährlichen Umsätzen im hohen dreistelligen Mio.-€-Bereich erwartet. "Aktuell gibt es keine zugelassene, wirksame, antivirale spezifische Behandlung von hospitalisierten Patienten mit mittleren bis schweren COVID-19 Symptomen. Die Immunisierung mit Vakzinen bleibt der wichtigste Bestandteil zur Bekämpfung der Pandemie, wird aber das Auftreten schwerer Krankheitsverläufe nicht komplett verhindern. Daher stellt diese Therapie die notwendige Ergänzung dar. Mit der Beteiligung an der CORAT stellen wir nicht nur die notwendigen Mittel zur Beschleunigung der Entwicklung zur Verfügung, sondern auch unser Knowhow bei der Herstellung des Arzneimittels aus Antikörpern", kommentiert Dr. Hans-Georg Feldmeier, CEO der Dermapharm Holding SE, den Anteilserwerb. Weitere Anteile der CORAT werden von den Gründern über die YUMAB GmbH, der Niedersächsischen Landesbank und privaten Investoren gehalten. "Wir freuen uns, mit Dermapharm einen starken, strategischen Partner gefunden zu haben. Dermapharm wird uns regulatorisch, technisch und auch wissenschaftlich unterstützen, um unserer Idee im Team zum Erfolg zu verhelfen", so Dr. Andreas Herrmann, CEO der CORAT. Über den Übernahmepreis für die neuen Geschäftsanteile wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Unternehmensprofile:

CORAT Therapeutics GmbH CORAT Therapeutics GmbH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das als Spin-Off der rekombinanten Antikörper-Entwicklungsfirma YUMAB GmbH gegründet wurde. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung von therapeutischen Produkten zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-vermittelten COVID-19 Erkrankung und trägt zur Heilung von COVID-19 Patienten bei, die an dieser Krankheit leiden. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Braunschweig (Deutschland) und wird von der Niedersächsischen Landesbank und privaten Investoren mitfinanziert. Weitere Informationen unter www.corat-therapeutics.com Kontakt:

Dr. Linda Kirchner

Tel.: +49 1522 4047488

Email: L.Kirchner@corat-therapeutics.com Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany" Dermapharm ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA. Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A. über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233

Fax: +49 (0)89 - 64186-165

E-Mail: ir@dermapharm.com

07.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de