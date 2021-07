von Bernhard Bomke, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Herr Werner, was macht Ihren Offenen Investmentfonds KlimaVest zu einem Impact-Fonds? Timo Werner: Der KlimaVest soll seinen Anlegern nicht nur drei bis vier Prozent BVI-Rendite im Jahr bringen, sondern auch eine ökologische Wirkung erzielen. Wir investieren ...

