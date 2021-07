Nach einem guten Jahr und starken Zukunftsaussichten will Shell die Gewinne seiner Aktionäre erhöhen. Dafür wird an zwei Stellschrauben bei der Shell-Aktie gedreht. Wie will Shell seine Investoren belohnen? In einer Pressemitteilung heute gab Shell die Strategie, welche mehr Geld in die Taschen der Anleger spülen soll, bekannt. Auf der einen Seite will Shell hierfür eigene Aktien zurückkaufen. Dies erhöht den Kurs der Aktien an der Börse, höhere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...