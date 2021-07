Nel hat sich Ende April der Lobbygruppe "Renewable Hydrogen Coalition" angeschlossen (DER AKTIONÄR berichtete). Zum damaligen Zeitpunkt wurden die konkrete Absichten, die mit dem Beitritt in die Allianz verbunden waren, nicht kommuniziert. Nun wird deutlich, welche Ziele der Wasserstoff-Spezialist mit der Koalition verfolgt. Die EU-Kommission will die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren. Am kommenden Mittwoch wird Kommissionschefin Ursula von der Leyen sowie ihr Vizepräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...