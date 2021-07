Visa hat mit der Integration von Kryptos voll ins Schwarze getroffen. Das US-Kreditinstitut gab am Mittwoch bekannt, dass Verbraucher weltweit in den ersten sechs Monaten des Jahres mehr als eine Milliarde Dollar an Kryptowährungen für Waren und Dienstleistungen über ihre Krypto-Kreditkarten ausgegeben haben.Im Vergleich dazu schätzte Visa die Krypto-Umsätze in den gleichen Zeiträumen im letzten Jahr und im Jahr 2019 auf nur einen Bruchteil dieses Betrags. Der Zahlungsriese hat jedoch keine genauen ...

