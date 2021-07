DJ Aktien Schweiz schließen auf Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte von seiner freundlichen Seite gezeigt. Der Leitindex SMI erreichte ein neues Allzeithoch. Er gewann 1 Prozent auf 12.086 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,48 (zuvor: 27,78) Millionen Aktien.

Dabei stützte einmal mehr die Hoffnung auf eine kräftige Konjunkturerholung im Verbund mit anhaltend niedrigen Zinsen. Für gute Laune sorgten unter anderem erhöhte BIP-Prognosen der EU-Kommission. Sie erwartet nun für den Euroraum einen Anstieg von 4,8 Prozent in diesem Jahr. Bei ihrer Frühjahrsprognose waren es nur 4,3 Prozent gewesen.

Die am Vortag noch verschmähten Zykliker waren am Berichtstag gesucht. So stiegen ABB um 1,9 Prozent, Geberit um 2,4 Prozent und Holcim um 1 Prozent. Bei Holcim stützten auch positive Analystenstimmen zum Wettbewerber Heidelbergcement.

Aber auch Lonza lagen erneut stark im Markt, die Aktie verteuerte sich um weitere 2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie fast 20 Prozent gutgemacht, während der SMI lediglich gut 12 Prozent gewonnen hat.

Bankenwerte litten unter den niedrigen Zinsen. Am Vortag waren die US-Renditen auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen. UBS verloren 0,1 Prozent und Credit Suisse 1,1 Prozent.

Die beiden Pharma-Schwergewichte lagen im Plus, allerdings hinter dem SMI und bremsten somit den Index etwas. Novartis stiegen um 0,5 Prozent und Roche um 0,7 Prozent.

