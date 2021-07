DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Laschet gegen Verbote beim Klimaschutz - Baerbock greift Union an

Im Kampf gegen den Klimaschutz werfen die Kanzlerkandidaten von CDU und Grüne einander verfehlte Politik vor. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lehnte Verzicht zugunsten des Klimaschutzes oder Verbote etwa des Verbrennungsmotors ab.

Frankfurter Buchmesse soll im Oktober auf Messegelände stattfinden

Die Frankfurter Buchmesse soll im Oktober vorbehaltlich der pandemischen Entwicklung und unter den dann geltenden Hygienebestimmungen auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden. Ergänzt werde die Messe um digitale und hybride Angebote sowie ein Veranstaltungsprogramm der Stadt, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Frankfurt am Main mit.

Löfven erneut zum schwedischen Regierungschef gewählt

Der Sozialdemokrat Stefan Löfven ist wieder Ministerpräsident Schwedens. Der 63-Jährige blieb am Mittwoch bei einer Abstimmung im Parlament mit 173 Nein-Stimmen unter der Blockade-Mehrheit von 175 Stimmen und ist damit erneut Regierungschef. 116 Abgeordnete stimmten für ihn, 60 enthielten sich. Löfven hatte erst kürzlich nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung im Parlament seinen Rücktritt erklärt.

"Elsa" vor Auftreffen auf Florida wieder zu Tropensturm herabgestuft

Der Hurrikan "Elsa" ist vor seinem Auftreffen auf die Küste Floridas wieder zu einem Tropensturm herabgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami warnte am Mittwoch vor Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, starken Regenfällen und Hochwasser. Der Tropensturm dürfte im Verlauf des Mittwoch an der nördlichen Golfküste von Florida an Land treffen. Am Vorabend hatte das Hurrikanzentrum "Elsa" zu einem Hurrikan hochgestuft.

UN-Experte wirft Myanmars Militärjunta Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor

Fünf Monate nach dem Putsch in Myanmar hat ein UN-Experte den Militärmachthabern in dem südostastiatischen Land Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Der Sonderberichterstatter für die Menschenrechtssituation in Myanmar, Thomas Andrews, verurteilte am Mittwoch vor dem UN-Menschenrechtsrat die "verbreiteten, systematischen Angriffe" des Militärs auf Zivilisten.

Regierungschef in Haiti ruft nach Ermordung von Präsident Ausnahmezustand aus

Nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse hat der Regierungschef des Karibikstaats, Claude Joseph, den Ausnahmezustand ausgerufen. "In strikter Anwendung" des Verfassungsartikels 149 habe er einen außerordentlichen Ministerrat geleitet, erklärte Joseph am Mittwoch. "Wir haben entschieden, im ganzen Land den Belagerungszustand auszurufen." Der Regierung verlieh Joseph zusätzliche Befugnisse.

Zwölf Minister der indischen Regierung zurückgetreten

Gleich zwölf Minister der indischen Regierung sind am Mittwoch zurückgetreten. Unter ihnen ist nach Angaben des Präsidialbüros auch Gesundheitsminister Harsh Vardhan, der seit dem massiven Anstieg der Corona-Fallzahlen in der Kritik steht. Die Amtsniederlegungen sind Teil einer umfassenden Regierungsumbildung durch Premierminister Narendra Modi kurz vor wichtigen Wahlen auf Bundesstaatsebene.

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen Juni +17,2% gg Vorjahr

Brasilien Einzelhandelsumsatz Mai +1,4% gg Vm; +16,0% gg Vj

