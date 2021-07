DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Gesuch der Ares Management Corporation betreffend die Ausnahme von der Angebotspflicht bezüglich Peach Property Group AG

Mit Eingabe vom 18. Juni 2021 stellte der Aktionär der Peach Property Group AG, Ares Management Corporation, im Zusammenhang mit der Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe durch Peach Property Group AG bei der Übernahmekommission ein Gesuch betreffend die Ausnahme von der Angebotspflicht. Für Angaben zum Hintergrund des Verfahrens und des Gesuchs von Ares Management Corporation wird auf die Verfügung der Übernahmekommission vom 6. Juli 2021 verwiesen (publiziert auf http://takeover.ch ).

Verfügung der Übernahmekommission

Die Übernamekommission hat in ihrer Verfügung vom 6. Juli 2021 (publiziert auf http://takeover.ch ) das Folgende verfügt:

1. Ares Management Corporation wird von der Pflicht befreit, als Folge der Wandlung der nachrangigen Pflichtwandelanleihe (Subordinated Mandatory Convertible Bonds) im Wert von CHF 42 Mio. in 763'636 neue Aktien der Peach Property Group AG den Aktionären der Peach Property Group AG ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Diese Ausnahme von der Angebotspflicht wird unter der Bedingung gewährt, dass die Eintragung der neu geschaffenen Aktien der Peach Property Group AG im Handelsregister spätestens bis Ende Januar 2022 erfolgt.

2. Ares Management Corporation wird verpflichtet, die Übernahmekommission gegebenenfalls frühzeitig über die Durchführung einer allfälligen (ausserordentlichen) Generalversammlung der Peach Property Group AG während der Laufzeit der nachrangigen Pflichtwandelanleihe (Subordinated Mandatory Convertible Bonds) zu informieren.

3. Peach Property Group AG wird verpflichtet, das Dispositiv der vorliegenden Verfügung sowie den Hinweis auf das Einspracherecht qualifizierter Aktionäre gemäss Art. 6 und 7 UEV zu veröffentlichen.

4. Diese Verfügung wird am Tag der Veröffentlichung der Peach Property Group AG gemäss Dispositivziffer 3 hiervor auf der Webseite der Übernahmekommission veröffentlicht.

5. Die Gebühr zu Lasten von Ares Management Corporation beträgt CHF 20'000.

Einsprache (Art. 58 UEV)

Ein qualifizierter Aktionär kann gegen die Verfügung der UEK Einsprache erheben. Die Einsprache ist innerhalb von fünf Börsentagen ab Veröffentlichung der Verfügung der UEK bei der UEK (Stockerstrasse 54,8002 Zürich; Fax: +41 44 283 17 40) einzureichen. Der erste Börsentag nach der Publikation der Verfügung der UEK auf der Website der UEK ist der erste Tag der Einsprachefrist. Die Einsprache muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der qualifizierten Beteiligung enthalten.

Zürich, 7. Juli 2021

Peach Property Group AG

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Thorsten Arsan, Chief Financial Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland edicto GmbH, Axel Mühlhaus +49 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für modernste Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsbereich von Ballungszentren. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung von Eigentumswohnungen. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten der Gruppe umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortbewertung über den Ankauf bis hin zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder der Vermietung von Immobilien.

Die Peach Property Group AG hat ihren Sitz in Zürich, der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer, Dr. Christian De Prati, Kurt Hardt sowie Klaus Schmitz.

Weitere Informationen unter http://peachproperty.com

Information en français

Press release (Annonce événementielle selon l'art. 53 RC)

Peach Property Group AG: Requête de Ares Management Corporation concernant la dérogation de présenter une offre publique d'acquisition concernant Peach Property Group AG

Par soumission du 18 juin 2021, l'actionnaire de Peach Property Group AG, Ares Management Corporation, a déposé une demande auprès de la Commission des OPA concernant l'exemption de l'obligation de présenter une offre dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire convertible subordonné par Peach Property Group AG. Pour des informations sur le contexte de la procédure et de la demande d'exemption d'Ares Management Corporation, veuillez vous référer à la décision de la Commission des OPA du 6 juillet 2021 (publiée sur http://takeover.ch ).

Décision de la Commission des OPA

Dans sa décision du 7 juillet 2021 (publiée sur http://takeover.ch ), la Commission des OPA a décidé ce qui suit:

1. Ares Management Corporation est exemptée de l'obligation de faire une offre publique d'achat aux actionnaires de Peach Property Group AG suite à la conversion des obligations subordonnées à conversion obligatoire (Pflichtwandelanleihe) d'un montant de 42 millions de francs suisses en 763'636 nouvelles actions de Peach Property Group AG. Cette exemption de l'obligation de présenter une offre est accordée à condition que les actions nouvellement créées de Peach Property Group AG soient inscrites au registre du commerce au plus tard fin janvier 2022.

2. Ares Management Corporation est tenue d'informer la Commission des OPA en temps utile, si nécessaire, de la tenue d'une éventuelle assemblée générale (extraordinaire) de Peach Property Group AG pendant la durée des Obligations Convertibles Obligatoires Subordonnées.

3. Peach Property Group AG publiera le dispositif de la présente décision conformément aux art. 6 et 7 OOPA.

4. La présente décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA après la publication par Peach Property Group AG conformément au chiffre 3 du présent dispositif.

5. L'émolument à charge de Ares Management Corporation se monte à CHF 20'000.

Opposition (art. 58 OOPA)

Un actionnaire qualifié peut former opposition contre la décision de la COPA. L'opposition doit parvenir à la COPA (Stockerstrasse 54, 8002 Zurich; fax: +41 44 283 17 40) dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date de publication de la décision de la COPA. Le premier jour de bourse après la publication de la décision de la COPA sur le site Internet de la COPA sera le premier jour du délai. L'opposition doit contenir une requête et une motivation sommaire ainsi que la preuve de la participation qualifiée.

Zurich, le 7 juillet 2021

Peach Property AG

