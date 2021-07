DGAP-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Stellungnahme/Fusionen & Übernahmen

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse verfolgt den Erwerb einer Beteiligung an HELLA nicht weiter



07.07.2021 / 19:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Knorr-Bremse verfolgt den Erwerb einer Beteiligung an HELLA nicht weiter Die Knorr-Bremse AG verfolgt den Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA nicht weiter. München, 7. Juli 2021 - Der Vorstand der Knorr-Bremse AG hat heute entschieden, den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der HELLA GmbH & Co. KGaA nicht weiterzuverfolgen. Nach sorgfältiger Analyse bewertet der Vorstand die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Produktportfolio als nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien.

