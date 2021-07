CALHOUN, Georgia, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) lädt anlässlich der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 am Donnerstag, den 29. Juli 2021, zu einer Telefonkonferenz ein, die am Freitag, den 30. Juli 2021, um 11:00 Uhr (Eastern Time) live übertragen wird.



Was: Webkonferenz von Mohawk Industries, Inc. zu den Ergebniszahlen für Q2/2021 Wann: 30. Juli 2021 11:00 Uhr Eastern Time Wo: www.mohawkind.com (http://www.mohawkind.com/) Gehen Sie zu "Investor Information" Wie: Live über das Internet. Nutzen Sie hierfür die oben genannte Webadresse oder folgende Möglichkeit: Live-Webkonferenz: Wählen Sie 1-800-603-9255 (USA/Kanada) Wählen Sie 1-706-634-2294 (international) Wählen Sie 1-253-237-1879 (international) Konferenz-ID: 6767965

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Zu ihnen zählen u. a. American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt - mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

Die Webkonferenz wird aufgezeichnet und steht bis zum 30. August 2021 über die Website von Mohawk Industries, Inc. ("Investor Relations") zur Verfügung. Alternativ kann die 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder die 1-404-537-3406 (international/lokal) gewählt und die Konferenz-ID 6767965 eingegeben werden.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239