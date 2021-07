Die Aktie des chinesischen E-Autobauers hat am heutigen Mittwoch mit Rücksetzern zu kämpfen. In der Spitze stand dem Wert ein Minus von knapp zehn Prozent zu Buche. Grund dafür dürften die jüngsten Vorkommnisse zwischen der chinesischen Regulierungsbehörde und DiDi Global sein. Die Sorge vor weiteren Eingriffen belastet chinesische Unternehmen, die zugleich in den USA gelistet sind.Seit letzter Woche steht die Nio-Aktie zunehmend unter Druck. Zuvor hatte ein Kaufsignal den Wert noch stark beflügeln ...

