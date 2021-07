Umkehr der Seneszenz bei durch Arthrose betroffenen Knorpelzellen veröffentlicht in Scientific Reports

Knorpelgewebe des Kniegelenks, das durch altersbedingte Abnutzung, Verletzung oder Arthrose schwer geschädigt ist und während eines chirurgischen Eingriffs zum Gelenkersatz entfernt und für gewöhnlich entsorgt wird, könnte nun regeneriert werden, wodurch es zu einer potenziellen Quelle von Zellen für eine Zelltherapie durch eine disruptive Technologie wird, die die Alterung umkehrt. Dies wird durch Marker der seneszenzassoziierten ß-Galaktosidase, p16 und p21, bestätigt, veröffentlicht in Scientific Reports (www.nature.com/articles/s41598-021-93607-9), einer naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift. Eine Unterhaltung zwischen (dem verstorbenen) Prof. Masatoshi Koshiba (Nobelpreisträger 2002) und Dr. Masahiro Katoh über die mögliche Regeneration seiner alternden Gelenke inspirierte den Orthopäden Dr. Shojiro Katoh zur Entwicklung der bahnbrechenden Technik EELS-TALC (Enriched with Essentials and Lapped in Scaffold, Transplant-suitable Autologous Leveraged Chondrocytes), die dieses Ziel erreicht.

Prof. Masatoshi Koshiba (Nobel Laureate; Sitting Rt.) who initiated the idea of restoring youthfulness of cells in the lab with Dr Masahiro Katoh (Sitting Lt; Chairman, Edogawa Hospital), who accomplished Prof. Koshiba's wishes, helped by Dr Shojiro Katoh (Standing Rt; President, Edogawa Hospital), led team including Dr. Samuel JK Abraham (Standing Lt) (Photo: Business Wire)

Die Alterung des menschlichen Körpers, seiner Organe, Gewebe und Zellen ist irreversibel und in der Laborumgebung verläuft die Alterung viel schneller als im Körperinneren. Die EELS-TALC-Technologie hat jedoch diese konventionelle Auffassung durchbrochen, indem sie Gewebe durch Gewebezüchtung in einem chemisch synthetisierten Polymergerüst unter physikalischer Beeinflussung durch orbitales Schütteln im Labor verjüngt hat, ohne genetische Manipulation oder Produkte tierischen Ursprungs. Dies ebnet den Weg für Lösungen, die eine solche Umkehrung der Alterung möglich erscheinen lassen, wenn eine ähnliche Umgebung im Körper zur Verfügung gestellt wird.

EELS TALC kultivierte Knorpelzellen haben alle idealen Eigenschaften, die es wert sind, als die am besten geeigneten in ACI- und MACI-Behandlungen empfohlen zu werden:

Das EELS-TALC-Verfahren ist sicher, da dabei keine genomischen Veränderungen, Onkogene, Viren oder komplexe Wachstumsfaktoren involviert sind. Derzeit evaluiert Dr. Katoh vor dem Beginn klinischer Studien den idealen Transport von Geweben und Zellen zwischen dem Krankenhaus und dem Labor unter Bezugnahme auf das bereits berichtete OPTRACT-Verfahren (https://doi.org/10.1007/s10529-021-03116-y) und zusätzliche Sicherheitsparameter, die von EELS, JBM Inc, GN Corporation und NCRM, Indien, unterstützt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

