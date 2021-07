TAGESVORSCHAU: Termine am 08. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 08. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 AUT: OMV, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Expert-Gruppe, Bilanz-Pk für das Geschäftsjahr 2020/2021 11:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung (online) 11:00 DUE: Veltins, Halbjahres-Pk (online)

14:00 CHE: Airline-Verband IATA informiert über Lage der Luftfahrt und andere Themen (zweiter und letzter Medientag) 14:30 FRA/ITA: Chef des Autokonzerns Stellantis, Carlos Tavares, erläutert die Elektrifizierungsstrategie der Gruppe, Paris/Turin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: ING, Pre-earnings call



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/21

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/21

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 05/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

09:00 HUN: Verbraucherpreise 06/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10.06.21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH klärt: Darf ein Vermieter seine Mieter dauerhaft an einen bereitgestellten Kabelanschluss binden?, Karlsruhe 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 10:00 DEU: Online-Vorstellung Studie "Außenblick - Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona". Die Studie geht der Außenwahrnehmung der Bundesrepublik nach und trägt Antworten von mehr als 620 internationalen Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Internationale Zusammenarbeit, Kultur und Wirtschaft zusammen. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und des Goethe-Instituts. DEU: 3. Regionaler Stahlgipfel Saarland

+ 17.00 Rede Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) DEU: Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Präsidenten der Republik Niger, Mohamed Bazoum + 18.30 Statements Merkel/Bazoum

