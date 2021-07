Palladium: Die Rallye läuft

Anzeige / Werbung Weiteres Potenzial im Palladium bis in den Herbst hinein Seit dem Artikel vom 25.06. hat der Palladiumpreis bereits deutlich zulegen können, und erreichte jüngst einen Widerstandsbereich, in dem er seine Aufwärtsdynamik etwas gebremst sieht. Doch die Zeichen stehen losgelöst davon weiter auf steigende Notierungen, wie auch der saisonale Chart illustriert. Unsere eigenen saisonalen Charts sind anders aufgebaut, als die gängigen, frei im Internet verfügbaren Seasonal-Charts. Wir gewichten nach Gleichförmigkeit und sehen dadurch einen Chart, in dem sich tatsächliche Trendabschnitte (relativ steile Passagen) und flache, nicht signifikante Abschnitte abwechseln. Die nominale Höhe spielt dabei keine Rolle. Im Falle von Palladium haben wir zum Beispiel KEINE Signifikanz für eine spezifische Richtung zwischen Mitte August und Anfang Oktober. In dieser Zeit zeigt der RW Seasonal seitwärts. Auch im November auf Dezember gibt es keine Signifikanz. Dagegen sind die Trendphasen zwischen dem 20.12. eines Jahres bis Mitte Februar, Ab Anfang März bis Anfang Juni, sowie ab der zweiten Juli-Hälfte bis Ende August. Diese Tradingchance kann unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley umgesetzt werden: Enthaltene Werte: XD0002876429

