Digitale Währungen sind nach Chinas jüngstem regulatorischen Schlag hart abgestürzt und haben fast 400 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtet. Aber da China seine Regeln für Bitcoin (WKN:BTCEUR) verschärft, scheinen mehr Minenunternehmen bereit zu sein, in freundlichere Gefilde umzuziehen - und Investoren, die jetzt inmitten des Schocks und der Auswirkungen von Chinas Entscheidungen verkaufen, könnten eine bessere Zukunft verpassen. Bitcoins "Großer Sprung nach hinten" Am 21. Juni forderte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...