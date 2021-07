DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

creditshelf auf Kurs: Hohes zweistelliges Wachstum im 1. Halbjahr 2021 Frankfurt am Main, 08. Juli 2021 - creditshelf, die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, konnte das arrangierte Kreditvolumen im 1. Halbjahr 2021 deutlich steigern und befindet sich voll auf dem geplanten Wachstumskurs. Ein starkes 2. Quartal bestätigt den positiven Trend aus den Vorquartalen. Highlights: creditshelf steigerte das arrangiertes Kreditvolumen in H1 2021 um 57 % auf 71,8 Mio. EUR (H1 2020: 45,6 Mio. EUR).

Seit Start der Plattform im Jahr 2015 konnte creditshelf insgesamt über 360 Mio. EUR an Krediten für den deutschen Mittelstand arrangieren.

Allein in den letzten 12 Monaten betrug das arrangierte Kreditvolumen über 120 Mio. EUR.

Institutionelle Finanzierungspartnerschaften trugen entscheidend zu der konstant positiven Entwicklung über die letzten 3 Quartale hinweg bei.

Das angefragte Kreditvolumen lag mit 744,5 Mio. EUR auf dem normalisierten Niveau der Vorjahresperiode (H1 2020: 860,1 Mio. EUR; kurzzeitiges Anfragehoch zu Beginn der Corona-Pandemie).

Das ausstehende Kreditvolumen ist deutlich angestiegen und lag zum 30. Juni 2021 bei 143,6 Mio. EUR (30. Juni 2020: 103,9 Mio. EUR).

Die durchschnittliche Kreditlaufzeit belief sich im 1. Halbjahr 2021 auf 29,1 Monate (H1 2020: 24,5 Monate).

Dr. Tim Thabe, Chief Executive Officer von creditshelf, kommentiert: "Das 1. Halbjahr 2021 demonstriert für mich eindrücklich, wie das wachsende Netzwerk rund um die creditshelf Plattform an Fahrt gewinnt. Wir konnten das Momentum aus unserem erfolgreichen Jahresstart über das gesamte 1. Halbjahr hinweg fortsetzen. Nach einem schwächeren Mai trug dazu in Q2 besonders ein starker Juni bei. Die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand kehrt zurück mit der Folge, dass Unternehmen auf der Suche nach passenden, schnell und einfach verfügbaren Finanzierungen sind. Zusätzliche Wachstumsimpulse erwarten wir von weiteren Bankpartnerschaften, die wir im 1. Halbjahr 2021 erfolgreich angestoßen haben." Den vollständigen Halbjahresbericht 2021 wird creditshelf am 9. September 2021 veröffentlichen.

Alternative Leistungskennzahlen im Überblick H1 2021 H1 2020 +/- Volumen angefragter Kredite (in Mio. EUR) 744,5 860,1 - 13 % Volumen arrangierter Kredite (in Mio. EUR) 71,8 45,6 + 57 % Anzahl arrangierter Kredite 67 45 + 49 % Durchschnittliche Ticketgröße (in TEUR) 1.071 1.014 + 6 % Durchschnittliche Laufzeit (in Monaten) 29,1 24,5 + 19 % Durchschnittliche Verzinsung (in %, volumengewichtet) 8,58* 9,03 - 45 bps

Über creditshelf ir.creditshelf.com creditshelf ist die führende Kreditplattform für digitale Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrungen in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

