The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2021ISIN NameUS05565QDP00 BP CAP.MKTS 17/22US10373QAJ94 BP CAP.MK.AM 18-22US05565QBZ00 BP CAP.MKTS 12/22US89114QBL14 TORONTO-DOM. BK 16/21 MTNXS0260981658 BK SCOTLAND 06/21 MTNDE000LB00DB2 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB008G5 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB00MK4 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB00MJ6 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB008K7 LBBW TKA BOA SZ 15/21DE000LB008H3 LBBW LXS BOA SZ P 15/21DE000LB06GJ5 LBBW VODI BOAP 16/21DE000LB01R61 LBBW CEC BOA SZ P 15/21DE000LB01R53 LBBW LHA BOA SZ 15/21DE000LB01R46 LBBW ARRB BOA SZ 15/21DE000LB09NJ5 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000LB09NL1 LBBW CEC BOA SZ 16/21DE000LB09NK3 LBBW HLBN BOA SZ 16/21DE000LB01XC6 LBBW VOW BOAP 15/21DE000LB09NH9 LBBW BOA PF 16/21DE000LB09NM9 LBBW VOW3 BOA SZ 16/21DE000LB01ZL2 LBBW BMW BOAP 15/21DE000LB09NY4 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000LB09NZ1 LBBW TKA BOA SZ 16/21DE000LB09NX6 LBBW DAI BOA SZ P 16/21DE000LB09NR8 LBBW HEI BOA 16/21DE000LB09P65 LBBW BMW BOA SZ P 16/21XS1445566158 NESTLE HLDGS 16/21 MTNDE000LB09PB7 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/21XS1644418904 LIQUID TEL.FI. 17/22 REGSDE000LB09PA9 LBBW REP MEO SZ 16/21DE000LB09N42 LBBW HEI BOA 16/21DE000LB09N34 LBBW BOA PF 16/21US10373QBA76 BP CAP.MK.AM 18-22FR0011062595 CRED. LYONN. 11-21XS1439838548 TUERK.HALK BANK.16/21REGSDE000A3H2YC6 BREMEN LSA A.253 20/21XS2263032786 CHINA DEV.BK 20/23 MTNDE000LB06BZ2 LBBW VOW3 BOAP 15/21DE000LB09P99 LBBW CEC BOA SZ 16/21DE000LB09P73 LBBW LHA BOA SZ 16/21DE000LB09P81 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21DE000LB09PX1 LBBW HLBN BOA SZ P 16/21DE000A1H3622 KRED.F.WIED.11/21 MTNXS0648186517 OEBB INFRAST 11/21 MTNDE000LB1P4D7 LBBW ASG BONS 18/21DE000LB1P4C9 LBBW ARRD BONS 18/21DE000LB06CE5 LBBW VOW3 BOAP 15/21DK0061541588 ARTHA OPTIMUM DK 1500BMG3361N1332 FDG ELECTRIC VEH. HD-,20