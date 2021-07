The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.07.2021Aktien1 NO0011013765 Gigante Salmon AS2 GB00BL9YR756 Wise PLC3 CNE100004JD2 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.4 US27900N1037 Eco Wave Power Global AB5 GB00BNDM6X87 Saietta Group PLC6 DK0061555109 Aquaporin A/S7 FR0011365907 Boa Concept S.A.8 SE0015961826 Diagonal Bio AB9 US34460G1067 Fondul Proprietatea S.A.10 SE0011167170 Freemelt Holding AB11 US4662492085 J. Sainsbury PLC12 GB00BZ1HLP69 Kropz PLC13 ES0105562005 Primafrio Corporacion S.A.14 GB00B00K4418 Robinson PLC15 GB0004225073 Sigma Capital Group PLC16 ES06445809M0 Iberdrola S.A. BZR17 CA82631L1085 Sierra Grande Minerals Inc.18 CA63010P2098 NanoSphere Health Sciences Inc.Anleihen1 CH0557778310 Schweizerische Eidgenossenschaft2 CH1118461008 ASB Finance Ltd.3 GB00BM9CFD82 Choices CPO 1 Ltd.4 CH1118460984 Crédit Agricole S.A.5 CH0522158895 Luzerner Kantonalbank AG6 DE000HVB5N94 UniCredit Bank AG7 DE000HVB5N86 UniCredit Bank AG8 SE0016275820 Force BidCo A/S9 FR0014004J31 Frankreich, Republik10 XS2363914933 Nestlé Holdings Inc.11 FR0014004GE5 Société Générale S.A.12 XS2363117321 American Honda Finance Corp.13 USC24285JP17 Canadian Imperial Bank of Commerce14 US45950KCW80 International Finance Corp.15 XS2356213988 Kommunalbanken AS16 NL0000116796 NatWest Markets PLC17 DE000A3E5MD5 PCC SE18 XS2354271251 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd.19 DE000HLB24F4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB24E7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale