Nach dem starken Vortag dürfte der DAX am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 15.666 Punkte.Seit Wochen pendelt der DAX ohne klaren Trend um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15.615 Punkten. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15.802 Punkten bleibt jedoch in Sichtweite.An der Wall Street gab es am Mittwochabend weitere ...

