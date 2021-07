Das Kooperationsprogramm informiert die 6. Militärfeuerwehrbrigade über die Vorteile des Einsatzes von PV-sicheren Solaranlagen mit Schnellabschaltung von Tigo Energy.

Tigo Energy, Inc., der führende Anbieter von Flex MLPE (Module Level Power Electronics) in der Solarindustrie, kündigte heute ein Programm zur Schulung von Feuerwehrleuten in den Grundlagen der Solarenergie und den Vorteilen einer Schnellabschaltung an, da der Wohn- und Kleingewerbemarkt in ganz Brasilien aufblüht. Die erste Schulungssitzung vom 15.-18. Juni 2021 im Camp Grande, Mato Grosso do Sul, behandelte innerhalb von vier Tagen alle Aspekte der Auswahl, Installation und Sicherheit von Solaranlagen.

"Die Idee ist, dieses Informationsprogramm zu möglichst vielen Feuerwehrleuten zu bringen, um sie über die Vorteile der Solarenergie für Wohngebäude zu informieren und gleichzeitig vor den Risiken ohne angemessene Sicherheitsvorschriften zu warnen", erklärt Manoel Monteiro, Vertriebsleiter bei Tigo. "Während die Vereinigten Staaten den National Electric Code zum Schutz von Ersthelfern haben, müssen Feuerwehrleute wie die der 6. Militärfeuerwehr verstehen, wie man in unseren Nachbarschaften sicher mit Solarenergie umgeht."

Mit dem branchenführenden Flex MLPE (Module Level Power Electronics) von Tigo können Installateure ihre bevorzugten Wechselrichter und Panele zusammen mit den richtigen Funktionen für optimierte, überwachte und PV-sichere Systeme auswählen. Alle Mitglieder der TS4-A-Produktfamilie bieten die für sichere PV-Systeme entscheidende Schnellabschaltfunktion. Bei einem typischen String-Wechselrichtersystem bleiben die DC-Leiter so lange unter Spannung, wie die Sonne scheint, auch wenn der Wechselrichter deaktiviert ist. Das bedeutet, dass das System weiterhin über eine Hochspannung von bis zu 600 V bis 1000 V verfügt, was die Sicherheit für Ersthelfer in einem Notfall beeinträchtigt. Die Schnellabschaltung wurde erfunden, um die Spannung in den DC-Systemleitern innerhalb von 30 Sekunden nach Einleitung der Schnellabschaltung auf 30 Volt oder weniger zu senken. Während eine Schnellabschaltung in den USA und auf den Philippinen behördlich vorgeschrieben ist, ist sie derzeit in anderen Regionen der Welt optional.

"Die 6. Brigade der Militärfeuerwehr von Mato Grosso do Sul möchte Manoel und dem Tigo-Team ihren Dank aussprechen", sagte Oberstleutnant BM Danilo Santos Moreira Leite. "Diese Schulung hat wesentlich zu einem besseren Verständnis des Betriebs und der möglichen Risiken beigetragen, da immer mehr Haushalte und Unternehmen Solaranlagen installieren. Mit diesem Wissen können wir vermeiden, unsere militärischen Feuerwehrleute unnötigen Gefahren auszusetzen, während wir der Gemeinschaft helfen."

Um mehr über die Schnellabschaltung und die in Brasilien und auf der ganzen Welt verkauften Tigo-Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte eines der vielen Tigo Energy-Webinare unter https://www.tigoenergy.com/webinars.

