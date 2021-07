Die Deutsche Lufthansa greift noch einmal zu. Zwei Anleihen mit einem Nominalwert von 1 Mrd. Euro werden platziert. BMW boomt trotz Halbleiterkrise. Starker Absatz im 1. Halbjahr. Siemens erreicht Vertriebserfolg in den USA. Die Bahntechnik holt ihren bisher größten Auftrag in Nordamerika herein.Der asiatische Handel tendiert heute früh zur Schwäche. Bis auf Taipeh kann sich kein Börsenplatz im Plus halten. Die Verluste sind besonders ausgeprägt bei den chinesischen Benchmarks, nachdem China darauf hindeutete, dass man über die Reduzierung ...

