Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern die Verluste vom Dienstag mehr als ausgeglichen. Der DAX legte von Beginn an ordentlich zu und baute seine Gewinne über den Tag hinweg aus. Am Ende lag er bei 15.693 Punkten. Das ist ein Plus von fast 1,2 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Beiersdorf.