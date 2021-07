Zürich (awp) - Die Swiss Finance Property Group AG (SFP) expandiert nach Dänemark. Sie beteiligt sich dabei an dem in Kopenhagen ansässigen Immobilien-Asset-Manager VIGA RE Management ApS. Die Swiss Finance Property AG (SFP) hat dabei auch gleich ihre erste Transaktion in Dänemark durchgeführt. Gemeinsam mit ihren lokalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...